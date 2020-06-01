رابطة الدوري الإيطالي تعلن جدول استئناف المسابقة

المصدر: روما - أ ف ب

ثبتت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم تاريخ 20 يونيو موعدا لاستئناف منافسات البطولة المعلقة منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، على أن تجمع المباراة الأولى بين تورينو وبارما.

ونشرت الرابطة الإثنين الجدول الكامل للفترة المتبقية من موسم 2019-2020، والتي ستمتد بين 20 يونيو والثاني من أغسطس.

وتتبقى 12 مرحلة كاملة من "سيري أ"، إضافة الى أربع مباريات مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين.

وستكون البداية مع هذه المباريات الأربع، وأولها تورينو وضيفه بارما عند الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي (17:30 ت غ) في 20 يونيو، وتليها في اليوم نفسه مباراة هيلاس فيرونا وكالياري عند الساعة 21:45. وفي اليوم التالي، يقام لقاء أتالانتا وساسوولو، وبعده إنتر-سمبدوريا، في المواقيت نفسها.

أما المرحلة السابعة والعشرين، وهي أول مرحلة كاملة بعد العودة، فستقام بين 22 يونيو و24 منه.

وستتوزع المراحل بمعدل اثنتين أسبوعيا، من أجل إتمام المباريات الـ124 المتبقية خلال 44 يوما.

في المقابل، لم تحدد السلطات الرياضية بعد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة كأس إيطاليا، والتي سبق لوزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا أن أبدى رغبته في ان تستكمل قبل انطلاق مباريات الدوري.

وبلغت المسابقة إياب الدور نصف النهائي، والذي يجمع بين نابولي وإنتر ميلان (فاز الأول ذهابا بهدف نظيف)، ويوفنتوس وميلان (تعادلا 1-1).

وبحسب التقارير، قد تقام مباراتا الدور نصف النهائي في 12 و13 يونيو، أو 13 و14 منه، على أن تقام المباراة النهائية في 17.

وعمدت رابطة الدوري الى تعديل المواقيت المعتادة لإقامة المباريات من أجل التأقلم مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وستقام غالبية المباريات عند الساعة 19:30 او 21:45 بالتوقيت المحلي، بينما ستقام عشر مباريات فقط عند الساعة 17:15.

