رامسي يدعم عودة الدوريات الأوروبية

أبدى الويلزي آرون رامسي لاعب خط وسط فريق يوفنتوس دعمه لخطط استئناف بطولتي الدوري الإيطالي والإنجليزي لكرة القدم، مؤكدا أنه "من الملائم" أن تستأنف الرياضة نشاطها بعد توقفها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.



تم تعليق مباريات معظم الدوريات الأوروبية في مارس الماضي بعد انتشار الفيروس، ومنذ ذلك الحين، تبحث السلطات عن سبل عودة النشاط الرياضي مع الالتزام بإرشادات الصحة والسلامة الصارمة للحد من تفشيه.



وبينما تم إنهاء بطولتي الدوري الفرنسي والهولندي نتيجة لانتشار الفيروس، الذي تسبب في وفاة الآلاف من مختلف أنحاء العالم، قرر الدوري الألماني استئناف مبارياته بدون جمهور في منتصف مايو الحالي، ليصبح أول بطولة دوري بأوروبا يعاود نشاطه مجددا.



ويبدو الدوري الإيطالي والإنجليزي في طريقهما للسير على نهج الدوري الألماني، حيث يعتزمان استئناف مبارياتهما في يونيو المقبل.

ورغم أن الفيروس لم يتم القضاء عليه نهائيا بعد، لكن رامسي أعرب عن دعمه لعودة كرة القدم، واستئناف الدوري الإيطالي لمبارياته، حيث يتصدر يوفنتوس، حامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة، ترتيب البطولة بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه لاتسيو، قبل 12 مرحلة على نهاية الموسم.



وقال لاعب وسط أرسنال الإنجليزي السابق في حوار بالفيديو جرى مع حساب شبكة (سكاي سبورتس) الرسمي بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي "أعتقد أنه في جميع أنحاء أوروبا الآن، من الملائم أن تحاول كرة القدم استئناف نشاطها".



وأضاف رامسي "بالنسبة لنا والدوري الإنجليزي الممتاز ، فإن استئناف المباريات أمر طبيعي فقط، وكلاعبين نريد أن نخرج ونلعب".



وأوضح اللاعب الويلزي الدولي "نفتقد الخروج إلى هناك واللعب، وعلى الرغم من أن الوضع سيكون مختلفا هذه المرة، ما زلنا نحب اللعبة التي افتقدناها، لذلك نحن متحمسون جدا لاستعادتها".



ويسعى كل من الدوري الإنجليزي والإيطالي لإكمال مبارياتهما المتبقية بنهاية يوليو القادم، حيث يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لاستئناف بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا في أغسطس المقبل.



ومازال يوفنتوس ينافس بدوري الأبطال، لكنه بحاجة لقلب تأخره صفر - 1 أمام مضيفه ليون الفرنسي في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة القارية، حينما يلتقي معه في لقاء الإياب.



وشدد رامسي على أن كرة القدم المحلية هي الأولوية المباشرة ليوفنتوس، الذي يستعد لمواجهة ميلان في إياب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا التي يطمح فريق (السيدة العجوز) للتتويج بها، لكن فرصة الفوز بلقب أوروبي يشغل ذهنه أيضا.



وكشف رامسي "من المهم لنا الآن أن نحاول إكمال الدوري. آمل أن يتمكن الجميع من الحفاظ على صحتهم، ومن ثم الدخول في دوري الأبطال بعد ذلك ربما".



واختتم رامسي تصريحاته قائلا "من يدري؟ هناك الكثير من الاحتمالات والأشياء التي يمكن أن تحدث من الآن وحتى ذلك الحين، لكننا سنأخذ كل أسبوع كما هو، وسنكون ممتنين لو أتيحت لنا الفرصة للعودة إلى هناك مرة أخرى".