مانشستر يونايتد يمدد إعارة إيغالو حتى يناير 2021

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين رسمياً تمديد عقد إعارة المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، من فريق شنغهاي شينخوا الصيني.



وذكر مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه توصل إلى اتفاق مع النادي الصيني، ليبقى إيغالو ضمن صفوف الفريق الإنجليزي على سبيل الإعارة لفترة أطول.



وأوضح مانشستر أن عقد إعارة إيغالو كان من المفترض أن ينتهي بنهاية مايو الماضي لكن طبقا للاتفاق الجديد، سيظل اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى نهاية يناير عام 2021، مما يتيح الفرصة أمام اللاعب لمواصلة عروضه القوية مع الفريق الإنجليزي الذي كان يشجعه منذ صباه.



وسجل إيغالو أربعة أهداف خلال ثماني مباريات مع مانشستر حتى الآن، وقد سجل هدفا على الأقل في كل من مشاركاته الثلاث ضمن التشكيل الأساسي، وذلك في المباريات أمام كلوب بروج البلجيكي (هدف واحد) وديربي كاونتي (هدفان) ولاسك لينز النمساوي (هدف واحد).



وكان مسؤولو شنغهاي عرضوا تمديد عقد إيغالو في مارس الماضي مقابل منحه راتبا أسبوعيا يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني، علما أن عقد اللاعب الحالي سينتهي في ديسمبر 2022.



وبموجب الاتفاق الجديد، سيغيب إيغالو عن نصف موسم الدوري الصيني، والذي من المقرر انطلاقه في الشهر الجاري، إذ سيعود للفريق في نهاية يناير من العام المقبل.



وكانت منافسات الدوري الإنجليزي قد توقفت منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قبل أن يتقرر استئنافها يوم 17 يونيو الجاري.