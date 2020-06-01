ميسي سيبقى مع برشلونة إلى 2021

أفادت تقارير صحافية إسبانية، الاثنين، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيستمر مع ناديه برشلونة إلى 2021، وأن الفريق الكاتالوني تلقى ضمانات من اللاعب بأنه سيستمر إلى الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ديبورتيفو" الكاتالونية في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: أكد ميسي لبرشلونة أنه لم يستخدم البند الذي يتيح له مغادرة النادي مجانا قبل عام واحد من انتهاء عقده في 2021، إذ كان يمكنه الرحيل مجانا قبل 31 مايو الماضي.

وأضاف التقرير: سيستمر قائد الفريق إلى الموسم المقبل على الأقل، وستكون الخطوة التالية هي استمرار المفاوضات مع إدارة النادي، من أجل العمل على إنهاء مسيرة ميسي في "كامب نو".