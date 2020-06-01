نجوم ليفربول يتضامنون مع فلويد ضد العنصرية

المصدر: لندن - د ب أ

وجه لاعبو نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم ومدربهم رسالة علنية ضد العنصرية يوم الاثنين عبر الجثو على ركبتهم داخل أرض الملعب خلال التدريبات.

وفي رسالة دعم واضحة عقب مقتل الأميركي صاحب الأصول الإفريقية جورج فلويد على يد رجل شرطة في مينيبوليس، نشر لاعبون في ليفربول من بينهم اندي روبرتسون وترينت الكسندر ارنولد صورة لهم وهم يقفزن في دائرة واسعة في ملعب انفيلد مرفقة بتعليق :الوحدة قوة، حياة السود مهمة.

وتوفى فلويد أثناء احتجازه بواسطة الشرطة في الشارع بمينيسوتا مما أدى إلى اندلاع احتجاجات وأعمال عنف في شتى أنحاء البلاد.

وقال ريان بروستر مهاجم ليفربول المعار لسوانزي سيتي إن الحادث بمثابة نموذج على ما يضطر الأشخاص غير البيض لمواجهته في كامل حياتهم.

وكتب عبر حسابه على شبكة "تويتر" الأحد :لسوء الحظ بالنسبة لنا الأشخاص أصحاب البشرة السوداء والبنية وخلافه ، هذا هو الواقع وكل يوم يحدث بطرق مختلفة. لسنوات وأعوام كنا نصرخ من أجل التغيير وأن يتم الاستماع لنا، الألم مازال متواصل.