وكيل ديفيد لويز يؤكد إمكانية استمرار موكله مع أرسنال

أكد كيا غواربشيان وكيل أعمال البرازيلي ديفيد لويز مدافع فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إن اللاعب يرغب في الاستمرار مع الفريق، رغم أن عقده بصدد الانتهاء، مشيرا إلى أن اللاعب يمتلك "فرصة كبيرة للغاية" في البقاء مع الفريق.



وأضاف غواربشيان في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" أن اللاعب البرازيلي لا يريد مغادرة شمال العاصمة البريطانية لندن، مؤكدا أن النادي سيتناقش مع اللاعب حول مستقبله في أقرب وقت ممكن.



وتابع : إنه سعيد للغاية في أرسنال. لديه علاقة جيدة للغاية مع المدرب ومدير الكرة بالنادي. كما أن علاقته بالجميع في النادي ممتازة، بما في ذلك مالك النادي. إنه يحترم الجميع.



وواصل كيا : ديفيد سيجلس مع المسؤولين في أرسنال قبل بداية الموسم، وسيتناقشان ليقررا سويا استمراره من عدمه. سيجرى حسم ذلك قبل بداية الموسم. والفرص كبيرة للغاية لبقاء لويز في الفريق في الموسم المقبل.



وعلق وكيل لويز بشأن ما ذكرته تقارير في الفترة الأخيرة حول عودة لويز إلى ناديه السابق بنفيكا البرتغالي، قائلا إن هذا ممكن، وأوضح: ما قاله لويز إذا جاءت الفرصة في المستقبل قبل أن أعتزل يمكن أن أعود إلى بنفيكا وأنهي مسيرتي حيث بدأت، لكنه لم يقل إنه يرغب في العودة إلى بنفيكا الآن.