عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

تقارير: السماح لأندية الدوري الإنجليزي بخوض مباريات ودية

المصدر: لندن - رويترز
ليفربول في لقاء سابق ضد واتفورد
رابط مختصر

ذكرت تقارير لوسائل إعلام بريطانية يوم الثلاثاء أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حصلت على الضوء الأخضر، لخوض مباريات ودية مع الالتزام بالاجراءات الصحية الصارمة، قبل استئناف الموسم في 17 يونيو.

وقالت شبكة "سكاي" إن الملاعب يجب ألا تبعد بأكثر من 90 دقيقة ويتوجه إليها اللاعبون في سياراتهم الخاصة ومعهم كل أدواتهم وملابسهم الرياضية.

وأضافت التقارير أن المباريات سيديرها حكام من الأجهزة الفنية للناديين، ويجب أن تكون اختبارات جميع اللاعبين المشاركين سلبية لفيروس كوفيد-19.

وتوقف الدوري الممتاز، الذي تتبقى على نهايته تسع جولات، منذ مارس الماضي لكن الأندية عادت للتدريبات الجماعية مع منح الحكومة رياضات النخبة الضوء الأخضر للعودة اعتبارا من أول يونيو.

كلمات دالّة

#الدوري الإنجليزي, #كورونا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر