تقارير: السماح لأندية الدوري الإنجليزي بخوض مباريات ودية

ذكرت تقارير لوسائل إعلام بريطانية يوم الثلاثاء أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حصلت على الضوء الأخضر، لخوض مباريات ودية مع الالتزام بالاجراءات الصحية الصارمة، قبل استئناف الموسم في 17 يونيو.

وقالت شبكة "سكاي" إن الملاعب يجب ألا تبعد بأكثر من 90 دقيقة ويتوجه إليها اللاعبون في سياراتهم الخاصة ومعهم كل أدواتهم وملابسهم الرياضية.

وأضافت التقارير أن المباريات سيديرها حكام من الأجهزة الفنية للناديين، ويجب أن تكون اختبارات جميع اللاعبين المشاركين سلبية لفيروس كوفيد-19.

وتوقف الدوري الممتاز، الذي تتبقى على نهايته تسع جولات، منذ مارس الماضي لكن الأندية عادت للتدريبات الجماعية مع منح الحكومة رياضات النخبة الضوء الأخضر للعودة اعتبارا من أول يونيو.