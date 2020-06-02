دي ماريا يعاني من اكتئاب حاد.. ويتحول إلى "زومبي"

كشفت تقارير صحافية فرنسية، يوم الثلاثاء، أن الأرجنتيني دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان، دخل في حالة اكتئاب حاد ويعاني من الأرق والقلق لمكوثه لفترة طويلة في الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا المتفشي في مختلف أنحاء العالم.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن الطاقم الطبي في النادي الفرنسي نقل مخاوفه إلى إدارة باريس سان جيرمان بخصوص الحالة النفسية للدولي الأرجنتيني، وأوضحت أن صاحب الـ "32 عاما" يعاني من الأرق والقلق، وتسيطر عليه مشاعر الخوف بشكل دائم، ويرجع ذلك إلى توقف نشاط كرة القدم.

وأشار التقرير إلى أن حالته النفسية أثارت قلق عائلته، الأمر الذي دفع زوجته للتحدث مع المقربين منهم، وقالت لهم أن دي ماريا بات يتصرف مثل "الزومبي".

يذكر أن باريس سان جيرمان توج بلقب الدوري الفرنسي بعدما قررت الرابطة إنهاء الموسم ومنح اللقب للفريق المتصدر بسبب وباء كورونا.