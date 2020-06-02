فرق الدوري الإيطالي ستخوض مباراتين في الأسبوع

‬ستخوض فرق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مباراتين في الأسبوع خلال بقية الموسم عند استئناف المسابقة بعد التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد بعد نشر جدول المباريات يوم الاثنين.



وأكدت رابطة الدوري أن موعد عودة المباريات في 20 يونيو لينتهي الموسم في الثاني من أغسطس وستقام مباريات كل يوم تقريبا خلال هذه الفترة لإكمال 12 جولة متبقية بجانب المباريات المؤجلة في غضون ستة أسابيع فقط.



وتوقف الدوري الإيطالي منذ التاسع من مارس الماضي بسبب الوباء وأعطت الحكومة الضوء الأخضر لاستئناف الموسم يوم الخميس الماضي.



وستقام مباريات مطلع الأسبوع بين يومي السبت والاثنين ومباريات وسط الأسبوع بين الثلاثاء والخميس.



وتنطلق المباريات في موعد 19:30 أو 21:45 بالتوقيت المحلي ولكن ستلعب بعض المباريات في الساعة 17:15 رغم مخاوف اتحاد اللاعبين من ارتفاع درجات الحرارة.



وتستكمل المسابقة بأربع مباريات مؤجلة من جولات سابقة إذ يلتقي تورينو مع بارما يوم 20 يونيو ثم مواجهة فيرونا وكالياري.



ويلعب إنتر ميلان صاحب المركز الثالث مع ضيفه سامبدوريا في اليوم التالي كما يتواجه أتلانتا وساسولو، وستبدأ أول جولة كاملة يوم 22 يونيو بثلاث مباريات منها مواجهة بين المتصدر يوفنتوس وبولونيا كما يلعب لاتسيو صاحب المركز الثاني، الذي تفصله نقطة واحدة عن القمة، مباراته الأولى بعد يومين حين يحل ضيفا على أتلانتا الرابع في جدول الترتيب في مواجهة صعبة.



وستلعب المباراة التي قد تكون حاسمة بين يوفنتوس ولاتسيو يوم 20 يوليو.



ويتصدر يوفنتوس، الطامح للقبه التاسع على التوالي، المسابقة برصيد 63 نقطة من 26 مباراة يليه لاتسيو ولديه 62 نقطة وإنتر ميلان (54) وأتلانتا (48) بينما يقبع ليتشي وسبال وبريشيا في منطقة الهبوط.