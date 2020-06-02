كلوب: ليفربول لن يتراجع بعد ضمان تحقيق اللقب

شدد يورغن كلوب مدرب ليفربول على أن ناديه لن يتراجع في آخر تسع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حتى بعد أن يضمن التتويج بلقبه الأول في 30 عاماً.



ويتقدم ليفربول المتصدر بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني مع استعدادات الدوري الإنجليزي لاستئناف المسابقة هذا الشهر بعد التوقف، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



ويستطيع ليفربول أيضا حصد اللقب إذا فاز على إيفرتون في أول مباراة بعد استئناف الدوري بشرط أن يخسر سيتي أمام أرسنال في 17 يونيو الجاري.



وأبلغ كلوب هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": من اللطيف التفكير في الأمر لكننا لم نتوج باللقب بعد، ونحن ندرك ذلك، اقتربنا لكن لم نحسم الأمر، يتبقى 27 نقطة متاحة وسنبذل قصارى جهدنا للحصول عليها جميعا، فنحن لا نريد التوقف عن تحقيق الانتصارات بعد مباراتين.



وتوقف الدوري الإنجليزي منذ 13 مارس بسبب الوباء، بينما عادت الفرق إلى التدريبات في مجموعات صغيرة قبل التصويت الأسبوع الماضي على المران بشكل تقليدي.



وأضاف كلوب: لقد افتقدت هذا الأمر وهذا شيء لا يصدق، أعرف أن كرة القدم ليست أهم شيء في الحياة لكنها شغفي، أتمنى أن يتطلع الناس إليها لأننا نفعل ذلك.