لاعب مانشستر سيتي يخرق قواعد التباعد الاجتماعي

أصبح فيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي أحدث لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يخرق قواعد التباعد الاجتماعي في خضم جائحة فيروس كورونا بعد أن تم تصويره وهو يلعب على شاطئ فورمبي في مرسيسايد.



وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما لعب كرة القدم مع بعض مرتادي الشاطئ والتقط معهم الصور.



وأضافت أن النادي سيتحدث إلى اللاعب لتذكيره بمسؤولياته وحثه على اتباع الإرشادات الحكومية.



وفي أبريل الماضي واجه كايل ووكر مدافع سيتي إجراءات انضباطية بسبب انتهاك قيود العزل العام في بريطانيا بعد أن استضاف حفلا في منزله.



وعاد لاعبو الدوري الانجليزي الممتاز إلى التدريبات قبل استئناف المسابقة في 17 يونيو بعد ثلاثة أشهر من توقف النشاط بسبب الوباء.