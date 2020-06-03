الاتحاد الآسيوي يؤكد استكمال دوري الأبطال

اتفق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء مع الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل إيجاد أفضل الطرق لاستكمال دوري أبطال آسيا 2020 والذي توقف في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد الآسيوي في بيان يوم الأربعاء أن الاتحادات الوطنية التزمت بالموافقة على نظام المنافسة والإطار الزمني لـ99 مباراة تبقت في دوري أبطال آسيا، مع الأخذ بالاعتبار قيود السفر والحواجز الطبية، واقترح الاتحاد الآسيوي عدة خيارات لإنهاء المسابقة قبل بطولة كأس العالم للأندية شهر ديسمبر المقبل.

وسيقوم الاتحاد بتقديم مقترح نظام ومواعد لمسابقات الأندية بعد الاطلاع على الملاحظات المقدمة من الاتحادات الأعضاء، ليتم مراجعته قبل تقديمه إلى لجنة المسابقات في الاتحاد القاري لاعتماد الطريقة المناسبة لاستكمال دوري أبطال آسيا.