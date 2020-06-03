إيغالو يأمل برفع مانشستر يونايتد إلى مكانة أعلى

يأمل المهاجم النيجيري أوديون إيغالو أن يرفع مانشستر يونايتد إلى مكانة أعلى بعدما مدد إعارته للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من شنغهاي شينهوا حتى نهاية يناير من العام القادم.



وسجل إيغالو، الذي كان من المفترض أن تنتهي إعارته من النادي الصيني في 31 مايو، أربعة أهداف في ثماني مباريات مع يونايتد قبل توقف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأبلغ إيغالو موقع يونايتد على الإنترنت : أنا متحمس ومستعد للعب... الأيام القليلة الماضية كانت صعبة لأن كان هناك الكثير من الحديث حول مستقبلي، والآن مددت إعارتي وهذا يجعلني أكثر هدوءا والتزاما، أنا هنا حتى نهاية يناير. أريد فقط أن أبذل الكثير من الجهد والاستمتاع بالأمر، ومساندة الفريق وفعل أي شيء حتى يرتفع إلى مكانة أعلى.



وتتبقى تسع مباريات ليونايتد في الدوري ويحتل المركز الخامس برصيد 45 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف تشيلسي، ومن المنتظر استئناف الموسم في 17 يونيو، وقارياً ضمن يونايتد تقريبا التأهل إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي بعد فوزه 5-0 على لاسك لينتس في ذهاب دور الستة عشر.



وأضاف إيغالو : لا أستطيع انتظار بدء الدوري مرة أخرى. قد يكون هناك 15 أو 16 مباراة قبل نهاية الموسم، نبذل جهدا كبيرا وأنا واثق أننا سنؤدي بشكل رائع، الكل في حالة جيدة. نركض ونبذل جهدا كبيرا ونلعب كرة القدم. كل شيء يتحسن.