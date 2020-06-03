تدريب انفرادي لميسي بسبب الإصابة

قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتدريبات فردية يوم الأربعاء خارج نطاق التدريبات الجماعية لفريقه برشلونة الإسباني، من دون معاناته من أي إصابة بحسب مصادر داخل النادي الكاتالوني.

وأضافت المصادر أن ميسي "توجه إلى مقر التدريبات وقام بتمرين مختلف" مشيرة إلى أن الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاما "لا يعاني من أي مشكلة".

وبحسب الصحف الإسبانية، بقي ميسي في قاعة التدريبات من أجل اتباع برنامج وضعه له خصيصا الجهاز الفني لبرشلونة. أما صحيفة "آس"، فقد أشارت إلى أن ميسي قام بعمل فردي من أجل تقوية عضلات ربلة الساق اليمنى مشيرة إلى أنه ابتعد عن الملاعب لمدة شهر ونصف الشهر مطلع الموسم الحالي لإصابته في هذا المكان.

وقرر مدرب برشلونة كيكي سيتيين منح راحة للاعبيه ليوم واحد يوم الخميس على أن يعودوا إلى التمارين يوم الجمعة.

وسيعاود الدوري الإسباني الذي توقف منتصف مارس، نشاطه في 11 يونيو الحالي بمباراة ديربي الأندلس بين إشبيلية وبيتيس. أما برشلونة حامل اللقب ومتصدر الدوري بفارق نقطتين عن الغريم ريال مدريد، فيحل ضيفا على مايوركا صاحب المركز الثامن عشر في 13 الحالي.