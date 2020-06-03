توتنهام يكشف عن إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوفه

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء عن حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في أحدث اختبارات قبل استئناف الموسم في 17 يونيو.



وأكد توتنهام هوتسبير في بيان لاحق وجود إصابة واحدة بالفيروس في صفوفه، وفي ثلاث جولات سابقة من الاختبارات منذ عودة اللاعبين إلى التدريبات الشهر الماضي كانت هناك 12 حالة إيجابية.

وقالت رابطة الدوري الممتاز في بيان : في الأول والثاني من يونيو خضع 1197 من اللاعبين وأفراد النادي لاختبارات كوفيد-19 وتم اكتشاف إصابة واحدة، سيخضع الشخص المصاب للعزل الذاتي لسبعة أيام.



وقال توتنهام إن الشخص المصاب لم تظهر عليه أي أعراض.



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