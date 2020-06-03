جيرو: ثقة لامبارد سبب استمراري مع تشيلسي

أكد أوليفيه جيرو مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم أن ثقة فرانك لامبارد المدير الفني للفريق، كانت سببا في اقتناعه بتوقيع عقد جديد مع النادي.



وكان المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 33 عاما، بصدد الرحيل عن الفريق في يناير، في ظل مخاوفه من أن افتقاد فرص المشاركة مع الفريق ستقلص فرصه في المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أوروبا، التي كانت مقررة هذا العام وتأجلت إلى العام المقبل بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



لكن محادثة مع لامبارد كان لها دور في إقناع جيرو بالبقاء مع الفريق إذ جدد العقد لمدة عام واحد ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى صيف عام 2021 .



وقال جيرو في تصريحات لموقع نادي تشيلسي على الإنترنت: المدير الفني قال لي إنه لا يمكنه السماح لي بالرحيل لأنه لا يمتلك خيارا بديلا عنى . تحدث معي بشكل شخصي وقال لي إنه سيدفع بي في المزيد من المباريات، وبعدها كان ما يشغلني هو أن أثبت له أنه يمكنه الاعتماد علي عند استدعائي للعب.



وقال جيرو الذي سجل هدفين خلال أربع مباريات في الدوري: لقد انتزعت الفرصة، وأظهرت جدارتي بالثقة التي أبداها المدير الفني بي.