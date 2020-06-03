رابطة الدوري الروماني تؤكد استئناف المسابقة في 12 يونيو

أكدت رابطة دوري المحترفين الروماني لكرة القدم اليوم الأربعاء استئناف المسابقة في 12 يونيو عن طريق تصفيات نهائية بمشاركة ستة فرق على أن تنتهي في 18 يوليو.



وأوقف الاتحاد الروماني لكرة القدم كل المسابقات منذ منتصف مارس بسبب جائحة كوفيد-19، لكن الآن سيحتاج كل فريق إلى خوض ثماني مباريات في أقل من خمسة أسابيع.



وستنتهي التصفيات بين آخر ثمانية فرق، والتي تأتي بعد إقامة الدور التمهيدي المكون من 26 جولة، في الأول من أغسطس، حيث يلعب كل فريق 12 مباراة في أقل من سبعة أسابيع وفقا لما أعلنته الرابطة.



وسيستضيف فريق جامعة كرايوفا منافسه بوتوشاني في أول مباراة بعد استئناف المسابقة في 12 يونيو.



وسيلعب كلوج المتصدر، وبطل آخر موسمين، على أرضه مع ستيوا بوخارست صاحب المركز الثاني الذي بات يعرف باسم (إف.سي.إس.بي) في مباراة مرتقبة على القمة بعد يومين.



ويتصدر كلوج الدوري برصيد 30 نقطة وبفارق أربع نقاط عن ستيوا بوخارست وجامعة كرايوفا.



وسيتأهل بطل رومانيا للعب في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا بينما ستلعب الفرق الثلاثة التالية في الدوري الأوروبي.