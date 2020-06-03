لاتسيو يقاضي قناة تلفزيونية نشرت "أخباراً مغلوطة"

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي لكرة القدم أنه سيقاضي قناة "كانالي 5" التليفزيونية إثر نشر ادعاءات حول تحويل أموال بشكل غير مشروع إلى ماورو زاراتي المهاجم السابق للفريق.



وكان لويس روتسي وكيل زاراتي قد ظهر في برنامج "لي ليني" لدى القناة التليفزيونية الخاصة، وصرح بأن جزءا من قيمة عقد زاراتي مع لاتسيو، الذي كانت مدته خمسة أعوام وانتهى في 2013، جرى تحويله إلى شركة مقرها في لندن ثم شركة أخرى في أوروغواي يديرها سيرجيو شقيق ماورو زاراتي.



وقال روتسي إن مبلغ 13 مليون يورو من إجمالي قيمة الصفقة التي تبلغ 20 مليون يورو جرى دفعه عبر الشركة الإنجليزية، وهو ما يسمح للاتسيو بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة في إيطاليا، مضيفا أن اللاعب لم يتلق الدفعة الأخيرة من قيمة الصفقة وتبلغ قيمتها ثلاثة ملايين يورو.



ومن جانبه، ذكر نادي لاتسيو في بيان أصدره مساء يوم الثلاثاء : نذكر برنامج لي ليني بأن الدعاوى القضائية تجرى في المحاكم وبأن أكثر من محكمة نظرت قضية زاراتي بالفعل، بعد عدة قضايا رفعها روتسي، والتي كان يخسرها دائما.



وكان كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو قد نفى الادعاءات معلنا أنه سيتخذ إجراءات قانونية إثر الضرر الذي وقع عليه وكذلك على النادي.

وفتح الاتحاد الإيطالي تحقيقات بالفعل بشأن القضية، وكان قد أجرى تحقيقات بشأن عقد زاراتي في عام 2011 وفرض الإيقاف على لوتيتو لمدة شهرين بداعي أن عقود اللاعبين يجب أن يجرى التعامل فيها مع أشخاصهم وليس عبر شركات.