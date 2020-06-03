مدرب ساوثهامبتون يهدد هويبرغ بسحب شارة القيادة

قال رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه حذر بيير-إميلي هويبرغ بتجريده من شارة القيادة إذا لم يمدد عقده مع النادي.

ويتبقى عام واحد في عقد لاعب الوسط الدنماركي، الذي انضم إلى ساوثهامبتون لمدة خمس سنوات قادما من بايرن ميونخ في 2016،وذكرت

وسائل إعلام بريطانية أنه جذب اهتمام توتنهام هوتسبير وإيفرتون. وأبلغ هازنهوتل، الذي وقع على عقد لأربع سنوات مع ساوثهامبتون هذا الأسبوع، هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا أعتقد أن الموقف جيد بالنسبة له. بصفته القائد لا يمكن أن يقود فريقا بدون تمديد عقده".

وأضاف "هذا ليس وضعا مثاليا لكن نملك القدرة على التعامل مع الأمر وسنتحدث إلى بقية اللاعبين لنتخذ قرارا". وخاض هويبرغ (24 عاما) 28 مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم مع ساوثامبتون صاحب المركز 14 بفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط قبل توقف الموسم بسبب وباء كوفيد-19.