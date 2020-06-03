نجم بايرن السابق: إلغاء الدوري الفرنسي "خطأ كبير"

اعتبر ويلي سانيول، النجم السابق للمنتخب الفرنسي وفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن قرار إلغاء موسم الدوري الفرنسي، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" كان خطأ كبيرا، خاصة بعد أن نجحت عودة منافسات الدوري الألماني منتصف الشهر الماضي.

وأضاف سانيول في تصريحات لمجلة "شبورت بيلد" الألمانية : المشكلة تكمن في أن قرار إلغاء موسم الدوري الفرنسي اتخذ في وقت مبكر للغاية. والآن تنظر الجماهير الفرنسية إلى ألمانيا، ولا شك في أن الكثيرين يشعرون بالغيرة.



وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي في أواخر أبريل الماضي إلغاء الموسم وتتويج باريس سان جيرمان متصدر المسابقة باللقب، بينما أشار سانيول إلى أن أحد أسباب اتخاذ القرار يكمن في حقيقة حصول العديد من الأندية بالفعل على عائدات البث التليفزيوني.