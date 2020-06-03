وزيرة الرياضة الإسبانية: الجماهير لن تعود إلى الملاعب

قالت إيريني لوزانو وزيرة الرياضة الإسبانية إن الجماهير لن تتمكن من حضور مباريات كرة القدم عند استئناف الموسم يوم العاشر من يونيو الجاري بعد فترة توقف بسبب وباء كوفيد-19 لأسباب رياضية وليست بسبب مخاوف صحية.



وتدرس وزارة الصحة مخاطر حضور الجماهير للمباريات في المناطق التي ينخفض فيها خطر انتشار العدوى بعد أن قال رئيس نادي لاس بالماس ميجيل أنخيل راميريز إنه يأمل في استقبال جماهير في مباريات فريقه بجزر الكناري حيث يقل انتشار الفيروس.



لكن لوزانو قالت إن هذا سيعطي امتيازا غير عادلا لبعض الفرق التي ستحظى بدعم المشجعين بينما ستكون المباريات بدون جماهير في المناطق التي تشهد مخاطر أكبر في انتشار العدوى.



وأبلغت لوزانو محطة (كادينا سير) الإذاعية الإسبانية يوم الأربعاء : في الوقت الحالي من المستحيل وجود الجماهير في الاستادات لأسباب رياضية. الاتفاق الذي توصلنا إليه مع رابطة الدوري كان استئناف الموسم خلف أبواب مغلقة.



وأضافت: يجب احترام النزاهة في المسابقة. الدوري مسابقة وطنية وبذلنا جهدا كبيرا للتأكد من أن الفرق تتدرب في نفس الظروف، لحين دخول كل المقاطعات نفس المرحلة من تخفيف القيود سيكون من المستحيل إقامة مباريات في وجود الجماهير.



وتركت لوزانو الباب مفتوحا أمام عودة الجماهير بعد رفع حالة الطوارئ التي تحرص الحكومة على تمديدها حتى 21 يونيو.