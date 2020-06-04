الكشف عن نتائج تحاليل حكام الدوري الإيطالي من فيروس كورونا

جاءت نتائج اختبارات فيروس كورونا لكل حكام دوري الدرجتين الأولى والثانية الإيطالي لكرة القدم، سلبية في الوقت الذي يستعدون فيه لعودة المنافسات يوم 20 يونيو الجاري، عقب توقف النشاط الكروي بالبلاد بسبب الجائحة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، يوم الخميس، أن الحكام أجروا مسحات في معسكر الاتحاد الإيطالي "كوفيركيانو"، وهو المكان الذي سوف يتواجد به الحكام حتى يوم الأربعاء المقبل.

ووفقا لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن 65 مسؤولا ، منهم الحكام والمساعدون وحكام تقنية الفيديو المساعد (فار)، خضعوا لاختبارات.

وكان مقر الاتحاد الإيطالي، حيث يقيم المنتخب معسكره دائما، تحول إلى مستشفى لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال فترة الإغلاق العام في البلاد والتي دامت لشهرين.

وتوقفت منافسات كرة القدم الإيطالي في أوائل شهر مارس الماضي، حينما كان يتبقى على نهاية الدوري 12 مرحلة، بمرحلتين أكثر من بطولة الدرجة الثانية، فيما من المقرر أن تستأنف بطولة كأس ايطاليا فعالياتها بداية من الدور قبل النهائي الأسبوع المقبل، حيث لم تتحدد بعد مواعيد المباريات التي ستقام قبل أيام قليلة من عودة الدوري.