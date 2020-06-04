الموافقة على استخدام 5 تبديلات في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس أن الأندية ستتمكن من استخدام خمسة تبديلات كل مباراة، بدلا من ثلاثة عند استئناف الموسم يوم 17 الشهر.



وستكون التغييرات مؤقتة لتخفيف الأعباء في ظل تكدس المباريات عقب توقف الموسم لمدة ثلاثة أشهر بسبب وباء كوفيد-19، وتتبقى 92 مباراة معلقة لذا ستخوض معظم الفرق تسع مباريات في غضون ستة أسابيع.



وأضاف بيان الدوري الممتاز بعد اجتماع مع حملة الأسهم يوم الخميس: في الفترة المتبقية من موسم 2009-2010 سيزداد عدد التبديلات المستخدمة خلال المباراة من ثلاثة إلى خمسة تبديلات.



وتابع: هذا الإجراء يتفق مع التعديل المؤقت في القوانين الذي أقره مجلس الاتحاد الدولي الشهر الماضي.



كما يمكن للأندية الاحتفاظ بتسعة لاعبين على مقاعد البدلاء بدلا من سبعة كما هو معتاد.