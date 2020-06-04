دورتموند يدافع عن صور للاعبيه بدون كمامات

قال بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الخميس إن برتوكول الصحة والسلامة للبطولة لم يخترق عندما التقط ستة من لاعبي الفريق بينهم جيدون سانشو عدة صور بدون كمامات بعد قص شعرهم هذا الأسبوع.



وقص سانشو (20 عاما)، اللاعب الواعد والمطلوب من عدة أندية كبرى، وخمسة من زملائه شعرهم والتقطوا عدة صور مع مصفف الشعر بدون قناع واقي للوجه ما يتعارض مع إرشادات الدوري للصحة والسلامة.



وقال مايكل تسورك مدير الرياضي لبروسيا دورتموند في مؤتمر صحفي افتراضي: كان ينبغي عليهم عدم فعل ذلك. كنا صغارا في السن 19 و 19 و20 عاما. في الوضع الخاص الحالي لا يقتصر الأمر على المدرب أو الجهاز الفني لكن النادي بالكامل ينبغي عليه الحذر والانضباط. تحدثنا مع اللاعبين المعنيين بالأمر وأكدوا التزامهم بإرشادات النظافة المتعلقة بالضيوف. بالنسبة للصورة فقد تم خلع الكمامات فقط وهذا ما كان ينبغي أن يحدث بالطبع.



وأصبح الدوري الألماني أول بطولة كبيرة تستأنف نشاطها في 16 مايو الماضي بعد فترة توقف طويلة استمرت أكثر من شهرين بسبب جائحة كوفيد-19.



وتقام المباريات بدون جماهير ويجب على الفرق الالتزام بإجراءات صحية صارمة تنظم الحصص التدريبية والمباريات. وتخطط رابطة الدوري الألماني، الذي يتبقى فيه خمس جولات، لإنهاء المسابقة قبل نهاية الشهر الحالي.