الاعتداء على حافلة بنفيكا ونقل لاعبين إلى المستشفى

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم تعرض حافلة الفريق للرشق بالحجارة من قبل مجهولين، عقب مباراة الفريق أمام تونديلا مساء الخميس ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري.

وأهدر بنفيكا فرصة الانفراد بصدارة الدوري البرتغالي بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه تونديلا.

وكشف النادي أن حافلة الفريق تعرضت للرشق بالحجارة عقب مغادرة ملعب "النور" الذي احتضن المباراة، وهو ما تسبب في إصابة اللاعبين الألماني جوليان فايجل والصربي أندريا زيفكوفيتش.

وأضاف النادي في بيان نشره بموقعه على الإنترنت، أن اللاعبين الاثنين نقلا إلى المستشفى كإجراء وقائي لمتابعة حالتهما الصحية، بعد أن تعرضا لإصابات إثر ارتطام قطع الزجاج المتطايرة بوجهيهما.

وأكد نادي بنفيكا تعاونه الكامل مع السلطات، وطالبها ببذل قصارى الجهد من أجل الكشف عن هوية المتورطين في هذا العمل الإجرامي.

وكانت مباراة الخميس هي الأولى لبنفيكا عقب استئناف المنافسات في البرتغال بعد أن توقفت طوال ثلاثة أشهر بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتجدر الإشارة إلى أن فايجل كان قد تعرض لحادث آخر مشابه خلال مسيرته، حيث كان ضمن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني عندما تعرضت حافلة الفريق لهجوم بمتفجرات في أبريل 2017. وقد انضم فايجل إلى بنفيكا قادما من دورتموند في كانون ثان/يناير الماضي.

ووصفت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم الحادث بأنه :مؤسف للغاية ومرفوض، خاصة في الوقت الذي تكاتفت فيه كرة القدم البرتغالية من أجل استئناف النشاط الذي يسعد الملايين في بلادنا.