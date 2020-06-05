إلغاء دوري السيدات الإنجليزي ومنح اللقب إلى تشيلسي

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان يوم الجمعة إنه منح لقب الدوري الممتاز لمسابقة كرة القدم النسائية في إنجلترا لنادي تشيلسي ولقب القسم الثاني لأستون فيلا بعد إلغاء الموسم بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا الصحية حول العالم.

وقال بيان الاتحاد: توصل مجلس إدارة الاتحاد لقرار بأغلبية الأصوات يتعلق بالدوري الممتاز لكرة القدم النسائية لموسم 2019-2020 ودوري القسم الثاني على أساس معدل النقاط لكل مباراة على أن يتحدد الصعود والهبوط بناء على سجل الأداء الرياضي.

وأضاف البيان: ونتيجة لذلك أكد مجلس إدارة الاتحاد القرار بمنح لقب الدوري الممتاز إلى تشيلسي ومنح لقب القسم الثاني لموسم 2019-2020 لأستون فيلا.