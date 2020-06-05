تشيلسي يهزم ليفربول ويقترب من مهاجم لايبزيغ

يستعد المهاجم الألماني تيمو فيرنر لمغادرة فريق لايبزيغ الألماني إلى الدوري الإنجليزي هذا الصيف، حيث أكدت وسائل الإعلام البريطانية والألمانية يوم الجمعة أن اللاعب في طريقه إلى تشيلسي وليس إلى ليفربول.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية ومجلة "كيكر" الألمانية الرياضية وكذلك الصحف البريطانية الصادرة اليوم أن تشيلسي أبدى استعداده لدفع 60 مليون يورو (68 مليون دولار) وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، حيث يتعين تفعيل بند هذا الشرط الجزائي قبل 15 يونيو الحالي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن اتفاقا تم بين تشيلسي وفيرنر وأن هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ هنأ تشيلسي على حصوله على لاعب متميز، وأن الصفقة تنتظر التأكيد الرسمي.

ويرتبط فيرنر "24 عاما" بعقد مع لايبزيغ يمتد حتى 2023 . وسجل اللاعب 25 هدفا للفريق في الدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم إضافة لستة أهداف أخرى في باقي المسابقات وساهم في قيادة الفريق لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وارتبط اسم فيرنر كثيرا بإمكانية الانتقال لصفوف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي والذي يدربه الألماني يورجن كلوب ولكن تردد أن ليفربول ليس مستعدا لدفع هذا المقابل المالي الكبير وسط أزمة وباء كورونا وتبعاتها المالية على الأندية.

والآن ، وطبقا للعديد من التقارير ، أصبح اللاعب قاب قوسين أو أدنى من فريق تشيلسي بقيادة المدرب فرانك لامبارد علما بأن صفوف تشيلسي تضم أيضا المدافع الألماني الدولي أنطونيو رويدغر.

وذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن تشيلسي أجرى مفاوضات مثمرة مع فيرنر، فيما أشارت مجلة "كيكر" إلى أن الصفقة ستتم في الأسبوع المقبل.

ويعتزم لامبارد إعادة هيكلة هجوم تشيلسي حيث تعاقد بالفعل مع حكيم زياش من فريق أياكس أمستردام الهولندي مقابل 40 مليون يورو.

ويهدف تشيلسي إلى الإنفاق ببذخ في سوق الانتقالات بعدما عانى من الإيقاف المفروض عليه في سوق الانتقالات خلال صيف 2019 بقرار من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) كما أن النادي الإنجليزي لم يبرم أي تعاقدات في يناير الماضي.

وكانت هناك تكهنات بشأن إمكانية انتقال فيرنر إلى صفوف بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني (بوندسليغا) ومتصدر جدول المسابقة حاليا ولكنه نفى هذا وصرح إلى صحيفة "بيلد" قائلا : اتخاذ خطوة إلى الخارج أكثر إغراء من الانتقال إلى بايرن.

ويبدو أن بايرن يفضل ضم اللاعب الألماني الدولي ليروى ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي.