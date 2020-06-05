سولشاير يتحدث عن عقلية لاعبي يونايتد قبل مواجهة توتنهام

توقع أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، أن يبذل لاعبوه قصارى جهدهم عند مواجهة توتنهام هوتسبير في أولى مباريات الفريق بعد استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الشهر الحالي.

وتوقفت كرة القدم في إنجلترا منذ منتصف مارس الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 لكن الأندية صوتت على استئناف الموسم في 17 يونيو الحالي.

وسينتقل يونايتد إلى لندن لمواجهة توتنهام في 19 يونيو. وقال سولشاير إن فريقه يجب أن يخوض المباراة بذات العقلية التي تمتع بها الفريق في الجولة الأولى للموسم الحالي خلال الفوز على تشيلسي 4-صفر في أولد ترافورد.

وأضاف المدرب النرويجي لموقع النادي على الإنترنت يوم الجمعة "كنا نتطلع لمثل هذه المباريات حقا. نخوض المباراة الأولى بعد أسبوعين من اليوم لذلك نحتاج للإعداد الجيد واستعادة أدائنا المميز

مرة أخرى. الجميع يدرك أنه يجب أن نكون في أفضل مستوياتنا وتركيزنا (أمام توتنهام). ندرك أنها مباراة مهمة للجميع. بدأنا الموسم الحالي بمواجهة تشيلسي لذلك أثق في أن لاعبينا يمكنهم خوض مباراة توتنهام بهذه العقلية والذهاب إلى هناك وتقديم مباراة جيدة للغاية".



ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري وخاض 11 مباراة متتالية بدون خسارة في كافة المسابقات عندما توقف الموسم. وقال سولشاير إنهم يعملون على تنفيذ "أفكار جديدة". وأضاف "التدريب كان على استخلاص ما قمنا به بشكل جيد مع تعديل شيء أو اثنين وتطبيق بعض الأفكار الجديدة. أتمنى أن نرى الكثير مما شاهدناه من أداء قبل التوقف. سنخوض مباريات كثيرة في فترة قصيرة لذلك يجب التركيز على أنفسنا وليس فقط المباراة الأولى".