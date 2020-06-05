غريزمان لا يرغب في إنهاء مسيرته مع برشلونة

المصدر: برشلونة - أ ف ب

أعرب مهاجم برشلونة الإسباني ومنتخب فرنسا لكرة القدم أنطوان غريزمان عن أمله في إنهاء مسيرته الاحترافية في الولايات المتحدة.

وقال غريزمان الذي يستعد مع النادي الكتالوني لاستئناف الليغا المعلقة منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، في تصريح لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية: الفوز بالليغا ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة هو حلم، وهدفي أيضا.

وأضاف: بعدما فزنا بها، ومهما حدث، هناك كأس عالم أخرى يجب الفوز بها في 2022. وبعد ذلك الدوري الأميركي للمحترفين. لا أعرف أي فريق، لكنني أريد حقا أن ألعب في الدوري الأميركي. بالنسبة لي، هدفي إنهاء مسيرتي في الولايات المتحدة، مع إمكانية اللعب بشكل جيد وأن أكون صفوف فريق ينافس من أجل اللقب.

وكان غريزمان تطرق قبل عامين لرغبته في إنهاء مسيرته في أميركا الشمالية، مشيرا إلى تفضيله لوس أنجلوس وميامي مستبقا المشروع الذي أسسه النجم الانجليزي ديفيد بيكهام هذا العام بجعله إنتر ميامي يشارك للمرة الأولى في مارس الماضي في الدوري الأميركي للمحترفين الذي توقف بسبب فيروس كورونا المستجد بعد مرحلتين فقط.

وانتقل غريزمان الصيف الماضي إلى صفوف برشلونة قادما من أتلتيكو مدريد لكنه لم يقدم حتى الآن المستوى الذي برز به مع الممثل الثاني للعاصمة الإسبانية.

ويستأنف الدوري الإسباني في 11 يونيو الحالي حيث تتبقى 11 مرحلة على نهاية الموسم. ويتصدر بيرشلونة الترتيب بفارق نقطتين أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.