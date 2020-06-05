"حلاقة شعر" تتسبب بمعاقبة لاعبي دورتموند

المصدر: دوسلدورف - د ب أ

قررت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم معاقبة كل من جيدون سانشو ومانويل أكانجي لاعب بوروسيا دورتموند بغرامة مالية لم يتم الكشف عن قيمتها، لمخالفتهم قواعد الصحة والسلامة المطبقة حاليا في الدوري الألماني (بوندسليغا) للوقاية من وباء كورونا.

وأظهرت الصور اللاعبين مع مصفف شعر بدون كمامات، وذلك عقب قيامهما بقص شعرهما في المنزل، حيث خالف اللاعبان قواعد الصحة والسلامة المطبقة حاليا. وذكرت الرابطة: زيارات مصفف الشعر للمنزل يخالف بالطبع المعايير العامة للحماية من العدوى، وخاصة المفهوم الطبي والتنظيمي لفريق العمل بالرابطة. وأوضحت الرابطة أن اللاعبين لديهما خمسة أيام للاستئناف ضد العقوبة.

وانتقد مايكل زورك المدير الرياضي بنادي بوروسيا دورتموند سلوك اللاعبين يوم الخميس.

وقال زورك: تحدثنا للاعبين مرة أخرى بشكل واضح جدا وأكدنا لهما على كيفية التصرف، وتحدثنا أيضا لمصفف الشعر. لا أفهم لماذا التقاط الصور أيضا".