بايرن يقلب خسارته إلى فوز على ليفركوزن.. ويبتعد بالصدارة

واصل بايرن ميونخ تقدمه نحو التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم الثامن على التوالي وتغلب على مضيفه باير ليفركوزن 4 - 2 يوم السبت في المرحلة الثلاثين من المسابقة.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالمرحلة نفسها، تغلب ماينز على مضيفه آينتراخت فرانكفورت 2 - صفر وتعادل لايبزج مع ضيفه بادربورن 1 - 1 وهوفنهايم مع مضيفه فورتونا دوسلدورف 2 - 2 .

وافتتح باير ليفركوزن التسجيل عن طريق لوكاس نيكولاس ألاريو في الدقيقة التاسعة ثم رد بايرن ميونخ بثلاثة أهداف سجلها كينغسلي كومان وليون غوريتسكا وسيري نابري في الدقائق 27 و42 و45 . وفي الشوط الثاني، أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع لبايرن ميونخ في الدقيقة 66 ثم اختتم البديل فلوريان ريتشارد فيرتز التسجيل بالهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة 89 .

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 70 نقطة في الصدارة بفارق عشر نقاط أمام بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، والذي يستضيف هيرتا برلين اليوم، بينما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 56 نقطة في المركز الخامس.

وثأر بايرن ميونخ بذلك لهزيمتيه في مباراتيه الماضيتين أمام ليفركوزن، حيث خسر أمامه 1 - 3 في جولة الإياب بالبوندسليغا في الموسم الماضي ثم خسر أمامه 1 - 2 في جولة الذهاب هذا الموسم على ملعب "أليانز أرينا".