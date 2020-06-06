برشلونة يعلن جاهزية سواريز لخوض المباريات

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم السبت جاهزية المهاجم الهداف لويس سواريز للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني أن المهاجم الأوروغواياني حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للنادي للمشاركة مع الفريق بداية من مباراة مايوركا المقرر إقامتها يوم 13 يونيو الجاري، بعدما غاب عن الفريق لمدة 147 يوما لإجراء جراحة.

وخضع اللاعب لجراحة بالمنظار يوم 12 يناير الماضي بسبب مشكلة في ركبته اليمنى. وكانت آخر مباراة شارك بها اللاعب عندما واجه برشلونة فريق أتلتيكو مدريد في الدور قبل النهائي بكأس السوبر الإسباني التي أقيمت في مدينة جدة السعودية مطلع يناير الماضي.

وجاءت أنباء جاهزية سواريز للمشاركة في المباريات جيدة بالنسبة للمدرب كيكي سيتين إذ سيكون قادرا على الدفع بالمهاجم في مباريات المرحلة النهائية من الموسم مع اقترب الفريق من حسم لقب الدوري.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين أمام ريال مدريد.