دورتموند يجتاز هرتا برلين بصعوبة

عزز بوروسيا دورتموند موقعه في المركز الثاني بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على ضيفه هرتا برلين 1 - صفر يوم السبت في المرحلة الثلاثين من المسابقة.

جاءت المباراة متواضعة المستوى وافتقد بوروسيا دورتموند حدته الهجومية المعهودة كما أخفق في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، وندرت الفرص التهديفية الحقيقية، لكن دورتموند نجح في حسم النقاط الثلاث بهدف وحيد سجله إيمري تشان في الدقيقة 58 .

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف بايرن ميونخ الذي تغلب على مضيفه باير ليفركوزن 4 - 2 في وقت سابق، وبفارق أربع نقاط أمام لايبزيغ صاحب المركز الثالث والذي تعادل مع بادربورن 1 - 1، بينما تجمد رصيد هيرتا برلين عند 38 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بدورتموند، بدأت المباراة بإيقاع لعب متوسط وحاول كل من الفريقين فرض أسلوبه في اللعب دون التعجل في صناعة الفرص التهديفية. وجاءت أول محاولة تهديفية في الدقيقة الثامنة، حيث انطلق أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند وتوغل داخل منطقة الجزاء لكنه سدد في النهاية كرة اصطدمت بالشباك من الخارج.

ورغم تفوق بوروسيا دورتموند في الاستحواذ على الكرة والانتشار، بدت المباراة متكافئة بين الجانبين، وكثف هيرتا برلين تركيزه على التأمين الدفاعي مع البحث عن الفرص عبر الهجمات المرتدة السريعة. وأهدر ثورغان هازارد فرصة لبوروسيا دورتموند في الدقيقة 21 حيث تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء أخفق الدفاع في قطعها، وسدد بقوة لكن الكرة مرت بجوار القائم.

كذلك ضاعت فرصة أخرى على دورتموند في الدقيقة 23 عندما أرسل مانويل أكانجي طولية رائعة إلى جوليان براندت الذي سدد بقوة من حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم. وكاد هرتا برلين أن يباغت دورتموند في الدقيقة 31 لكن الحارس رومان بوركي تصدى بثبات لكرة خادعة قوية سددها فلاديمير داريدا.

بعدها واصل بوروسيا دورتموند تفوقه النسبي في الاستحواذ لكن أيا من الفريقين لم يقدم الخطورة الهجومية الكافية لهز الشباك، ولم تشهد الدقائق الأخيرة من الشوط الأول فرص تهديفية حقيقية لينتهي بالتعادل السلبي. ومع بداية الشوط الثاني، أجرى برونو لاباديا مدرب هيرتا برلين التبديل الثاني في صفوف الفريق وأشرك جيسيك نجانكام بدلا من دودي لوكيباكيو.

وبدأ الشوط بإيقاع لعب أسرع لكن بوروسيا دورتموند ظل مفتقدا الحدة الهجومية المعهودة لدقائق. وأتيحت فرصة أمام دورتموند في الدقيقة 51، حيث أرسل حكيمي عرضية أمام المرمى إلى ثورغان هازارد الذي هيأ الكرة لجيدون سانشو ليسدد الأخير لكن الكرة مرت بجوار القائم. وكاد هرتا برلين أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 56 إثر هجمة مرتدة سريعة، حيث تلقى البديل ألكسندر إسوين طولية وسدد كرة قوية خادعة من حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم مباشرة.

ونجح بوروسيا دورتموند في هز الشباك أخيرا في الدقيقة 58، حيث أرسل سانشو كرة عالية إلى جوليان براندت الذي هيأها برأسه إلى إيمري تشان ليسدد الكرة في الشباك دون تردد معلنا تقدم دورتموند 1 - صفر. وفي الدقيقة 68، أجرى لوسيان فافر المدير الفني لبوروسيا دورتموند التغيير الأول في صفوف الفريق وأشرك جيوفاني ريينا بدلا من جوليان براندت. بعدها كثف بوروسيا دورتموند ضغطه الهجومي بحثا عن الهدف الثاني لتأمين تقدمه، لكن هيرتا برلين تمسك بالحذر الدفاعي كما واصل دورتموند المعاناة من افتقاد السرعة المطلوبة والدقة في التمريرات. وأجرى مدرب دورتموند تبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 79، حيث أشرك ماتيو جاومي موري بدلا من ثورغان هازارد وليوناردو بيلاردي بدلا من أكسيل فيتسل.

وطالب لاعبو دورتموند بالحصول على ضربة جزاء بداعي تصدي ديدريك بوياتا مدافع هيرتا برلين للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب. وكثف دورتموند تركيزه بشكل أكبر على التأمين الدفاعي خلال الدقائق الأخيرة، بينما شهدت الثواني الأخيرة فرصة خطيرة لدورتموند أحبطها الحارس وأخرى لهيرتا برلين أحبطها الدفاع، لتنتهي المباراة بفوز بوروسيا دورتموند 1 - صفر.