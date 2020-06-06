غالاكسي ينهي عقد لاعبه الصربي بسبب تعليقات "زوجته"

قرر نادي لوس أنجلوس غالاكسي المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين صباح يوم السبت إنهاء التعاقد مع لاعب الوسط الصربي ألكسندر كاتاي بعد أن نشرت زوجته "سلسلة من التعليقات العنصرية والداعية للعنف الاجتماعي".



وذكرت وسائل إعلام أن تيا كاتاي وصفت المتظاهرين تحت شعار "حياة السود تهم" عبر تطبيق "إنستغرام" بأنهم "ماشية مثيرة للاشمئزاز" ودعت لاستخدام العنف ضدهم قبل أن تحذف هذه المنشورات.



واندلعت احتجاجات بمختلف المدن الأميركية ضد الشرطة عقب وفاة جورج فلويد من مدينة منيابوليس الذي لقي حتفه بعدما ضغط ضابط شرطة بركبته على رقبته الشهر الماضي.



ونشر لوس أنجلوس بيانا قصيرا أعلن فيه التوصل "لاتفاق بالتراضي" مع كاتاي لإنهاء الارتباط بينهما بعد "إدانة قوية" لما نشرته زوجته، وأضاف: دعم لوس أنجلوس غالاكسي أصحاب البشرات الملونة، وخاصة مجتمع السود، في المظاهرات والكفاح ضد العنصرية وعدم المساواة والتعصب والعنف.



واعتذر كاتاي (29 عاماً) لاعب شيكاغو فاير السابق والذي تعاقد مع لوس أنجلوس غالاكسي في ديسمبر الماضي، عن تعليقات زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتوقف موسم الدوري الأميركي منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وصدقت المسابقة على اتفاق يسمح باستئناف اللعب في 2020.