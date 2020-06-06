فرايبورغ يهزم مونشنغلادباخ ويبقيه في المركز الرابع

المصدر: فرايبورغ - د ب أ

واصل نيلز بيترسن ممارسة هوايته في هز الشباك وقاد فريقه فرايبورغ للفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ 1 - صفر يوم الجمعة في افتتاح المرحلة الـ30 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، لينعش آمال الفريق في التأهل لمسابقة الدوري الأوروبي.

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن علما أنه الفوز الأول للفريق في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وتجمد رصيد مونشنغلادباخ عند 56 نقطة في المركز الرابع، حيث دفع الفريق ثمن طرد لاعبه الحسن بليا في الدقيقة 68 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل بيترسن الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 58 بعد نزوله بدقيقة واحدة.