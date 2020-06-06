فيرتز أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ الدوري الألماني

بات لاعب باير ليفركوزن فلوريان فيرتز بعمر 17 عاما و34 يوما، أصغر هدّاف في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم عندما سجل هدفا خلال خسارة فريقه أمام بايرن ميونخ 2-4 يوم السبت.

ونجح فيرتز الذي نزل احتياطيا في الشوط الثاني من تخطي مدافع بايرن ميونخ الفرنسي لوكاس هرنانديز، قبل أن يسدد كرة لولبية من داخل المنطقة بعيدا عن متناول الحارس مانويل نوير في أواخر المباراة.

وكان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم لاعب بوروسيا دورتموند السابق التركي نوري شاهين الذي سجل هدفا ضد نورنبيرغ عام 2005 بعمر 17 عاما و82 يوما أي عندما كان فيرتز يبلغ عامين فقط.

وخاض فيرتز أول مباراة رسمية مع ليفركوزن ضد فيردر بريمن الشهر الماضي عندما أصبح ثالث أصغر لاعب يلعب في دوري بوندسليغا بعد شاهين ويان بيسيك (كولن).