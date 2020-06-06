لويس غارسيا: غياب الجماهير سيلغي ميزة "الأرض"

يرى الإسباني لويس غارسيا لاعب برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق أن ميزة اللعب على الأرض ستختفي في الدوري الإسباني بعد تعليق الحضور الجماهيري، مشيراً إلى أن كرة القدم ستتأثر بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال غارسيا: نجحت عودة الدوري في ألمانيا وأعتقد أنها ستنجح في إسبانيا بعدما وضعت الحكومة بروتوكولاً صحياً مميزاً، وأظن أن الأنظار ستسلط مباشرة نحو ديربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية، وإن كنت لا أتوقع أن يظهر المستوى الفني المميز في الجولات الأولى بعد استئناف المسابقة، لكن علينا بالصبر حتى نرى أفضل ما يقدمه اللاعبون.

وزاد: غياب الجمهور سيجعل ميزة اللعب على الأرض تختفي، مثلما شاهدنا في ألمانيا، فمن خلال تجربتي كلاعب سابق، اللعب أمام المنافس وسط أرضه وبين جماهيره يسبب بعض الارتباك.

وختم: التأثير الذي سيتركه فيروس كورونا المستجد على كرة القدم أمر صعب تقديره، نحن بحاجة إلى التأقلم مع جائحة لم تمر علينا سابقاً، وكلما ازدادت معلوماتنا عنه وكيفية مواجهته وعلاجه، فإننا سنصبح قادرين على التخطيط بشكل أفضل لمستقبل اللعبة.