ميسي يتدرب بشكل "انفرادي" في "كامب نو"

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم إلى التدريبات يوم السبت لكنه تدرب بشكل فردي في استاد "كامب نو" ولم يشارك في المران الجماعي للفريق.



وكان ميسي قد غاب عن تدريبات الفريق في المركز التدريبي لبرشلونة، حيث أعلن النادي أنه يعاني من مشكلة عضلية بسيطة في الساق اليمنى، لكنه عاد إلى الحصة التدريبية السبت وتمرن فقط مع نيلسون سيميدو، الذي يعاني من مشكلة بسيطة في الركبة.



ويأمل برشلونة في أن يصبح ميسي لائقا في الوقت المناسب للمشاركة في المباراة التي يخوضها الفريق أمام مضيفه ريال مايوركا يوم السبت المقبل في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، وذلك لدى استئناف منافسات المسابقة بعد فترة توقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وقبل 11 مرحلة من نهاية الدوري، يحتل برشلونة الصدارة بفارق نقطتين أمام غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.