دقيقة صمت قبل المباريات في إسبانيا تكريما لضحايا كورونا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الأحد عن توصله لاتفاق مع رابطة الدوري الإسباني بالوقوف دقيقة صمت قبل المباريات التي ستستأنف بها المنافسات، حدادا على أرواح الآلاف الذين راحوا ضحية فيروس كورونا المستجد.

وذكر اتحاد الكرة الإسباني في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي إلى توصله لهذا الاتفاق مع الرابطة يأتي "كتكريم صادق إلى جميع الذين رحلوا عن عالمنا بسبب الوباء، وأسرهم".

وأوضح الاتحاد الإسباني أن هذا التكريم سيتم أيضا قبل مباراة رايو فايكانو وألباسيتي بدوري الدرجة الثانية، التي سوف تستأنف يوم الأربعاء القادم، وكذلك في باقي مباريات الدرجتين الأولى والثانية، وأيضا في الأدوار الفاصلة للدرجتين الثانية والثالثة.

وتقرر إقامة الشوط الثاني من مباراة رايو فايكانو وألباسيتي في العاشر من يونيو الحالي، بعدما توقفت عقب نهاية الشوط الأول في 15 ديسمبر الماضي، بسبب مضايقات من جماهير فايكانو للأوكراني رومان زوزوليا لاعب ألباسيتي.

يذكر أن مباريات الدرجة الأولى بالدوري الإسباني سوف تستأنف يوم الخميس القادم بلقاء إشبيلية مع ضيفه وجاره اللدود ريال بيتيس ضمن المرحلة الثامنة والعشرين للبطولة.

وكان الدوري الإسباني تم إيقافه في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 27 ألف فرد في إسبانيا.