سوسيداد يمدد عقد مدافعه الفرنسي حتى 2024

أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني يوم الأحد تمديد عقد مدافعه الفرنسي روبن لي نورماند حتى عام 2024.



وشارك المدافع الفرنسي في 17 مباراة مع سوسيداد في الموسم المتوقف حاليا من الدوري الإسباني بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي سيتم استئنافه بعد أيام قليلة.



وكان العقد الأصلي للي نورماند ينتهي في 2022 لكن سوسيداد عمل على تأمين بقاء اللاعب لفترة أطول. وأعرب روبن عن سعادته بتمديد العقد ونقلت صحيفة "داريو آس" عن لي نورماند قوله : فخور للغاية ، إنه شيء أردت إتمامه حقا، النادي منحني الثقة بتمديد استمراري حتى 2024، أريد مواصلة التطور ، وأن أحقق إنجازات مهمة مع ريال سوسيداد.