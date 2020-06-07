سيتي يستأنف ضد قرار حرمانه من المشاركات الأوروبية

يبدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الاثنين استئنافه لدى محكمة التحكيم الرياضي "كاس" ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والقاضي بمنعه من المشاركات الأوروبية لمدة موسمين.



وعلى مدار ثلاثة أيام ، سيواصل مانشستر سيتي العمل على القضية أمام محكمة التحكيم الرياضي ولكن صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن النادي قد لا يعلم مصيره قبل شهرين من الآن.



وكان اليويفا فرض عقوبة الإيقاف على مانشستر سيتي إضافة لتغريمه 25 مليون جنيه إسترليني بسبب خرق القواعد اللعب المالي النظيف .



وينتظر أن تنظر المحكمة التماس مانشستر سيتي بجلسة عبر الفيديو بسبب القيود المفروضة نتيجة أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



واستنكر مانشستر سيتي الادعاءات بوقوعه في مخالفات، وأضاف: هذه قضية بدأها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، وأقامها الاتحاد الأوروبي وأصدر الحكم فيها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم... مع انتهاء هذه العملية الآن ، يبحث النادي عن حكم محايد في أسرع وقت ممكن.