ليفانتي يتدرب في أليكانتي استعداداً لعودة الدوري الإسباني

يبدأ فريق ليفانتي يوم الاثنين برنامجه التدريبي في أليكانتي شرق إسبانيا، استعدادا لاستئناف منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



ويلتقي ليفانتي يوم الجمعة المقبل مع بلنسية في مباراة ديربي، في أول اختبار للفريق بعد استئناف الدوري المحلي، الذي توقف قبل قرابة ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



ويسافر ليفانتي بقيادة مدربه باكو لوبيز إلى أليكانتي للتدريب على الملعب الأولمبي، الذي سيحتضن مباريات الفريق، ويبدأ البرنامج التدريبي مساء الاثنين ويستمر حتى الأربعاء المقبل.



ويحتل ليفانتي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، وذلك قبل 11 جولة من نهاية المسابقة التي توقفت في شهر مارس الماضي.