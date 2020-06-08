انتهاء موسم الهولندي ديلروسون مع هرتا برلين

تأكد غياب الهولندي جافيرو ديلروسون لاعب فريق هرتا برلين الألماني لكرة القدم، عن الملاعب حتى نهاية الموسم، إثر تعرضه لإصابة عضلية خلال مباراة فريقه أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني يوم السبت.



وتتضمن قائمة اللاعبين المصابين في هرتا برلين أيضا، سانتياغو أسكاسيبار ولوكا نيتز، اللذين سيغيبان أيضا عن المباريات الأربع المتبقية للفريق في الدوري، بينما يتعافى البرازيلي ماتيوس كونها من الارتجاج.



ويستضيف هرتا، صاحب المركز التاسع في الدوري، فريق آينتراخت فرانكفورت يوم السبت المقبل في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري.