ديباي يعود إلى صفوف ليون بعد غياب دام 6 أشهر

قال نادي أولمبيك ليون المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الاثنين إن الدولي الهولندي ممفيس ديباي سيعود إلى التدريب مع الفريق بعد ستة أشهر من تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة.



وأصيب لاعب أيندهوفن ومانشستر يونايتد السابق البالغ من العمر "26 عاما" بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى خلال مشاركته مع ليون أمام ستاد رين في الدوري في 15 ديسمبر الماضي.



وخضع ديباي لفحوص طبية يوم الاثنين في ناديه قبل استئناف التدريبات في وقت لاحق هذا الأسبوع.



وينتظر ليون قرار الاتحاد الأوروبي (يويفا) بشأن استئناف دوري أبطال أوروبا، حيث فاز الفريق بملعبه 1-صفر في ذهاب دور الستة عشر على يوفنتوس بطل إيطاليا.

وستمنح عودة ديباي دفعة معنوية كبيرة لليون. وسجل اللاعب تسعة أهداف في 12 مباراة بالدوري الفرنسي وخمسة في خمس مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم.