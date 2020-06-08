ميسي جاهز لقيادة برشلونة في مباراة مايوركا

التحق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يوم الاثنين بالتمارين الجماعية لفريقه برشلونة تحضيرا لاستئناف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الأسبوع، غداة تأكيد مدربه كيكي سيتيين أن قائد التشكيلة الكاتالونية سيكون جاهزا لخوض المباراة الأولى بعد العودة.

وتدرب أفضل لاعب في العالم بمفرده السبت على ملعب "كامب نو" بعد تغيبه عن حصتين متتاليتين بسبب "تقلص عضلي طفيف" في الفخذ الأيمن كما أعلن ناديه الجمعة، لكن بطل الموسمين الماضيين أكد الاثنين ان الدولي الأرجنتيني التحق ببقية الفريق في أسبوع عودة منافسات الدوري الإسباني.

وكان ميسي قد قام بتدريب خاص الجمعة من أجل تفادي المخاطر قبل ثمانية أيام من استئناف الدوري المحلي الذي يستعيد نشاطه الخميس خلف أبواب موصدة، بعد توقف المنافسات منذ مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ومن المؤكد أن التوقف منذ مارس سيؤثر على لياقة اللاعبين ويعرضهم للإصابات التي لاحقت ميسي منذ بداية الموسم، إذ غاب لستة أسابيع بين أغسطس وسبتمبر بسبب إصابة في ربلة الساق، ثم لمدة أسبوع في أواخر سبتمبر بسبب مشكلة في فخذه الأيسر.

إلا أن الإصابة لم تحل دون تألق النجم الأرجنتيني الذي سجل 24 هدفا في 31 مباراة خاضها في جميع المسابقات، مساهما في تصدر فريقه لترتيب الدوري بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد، وبلوغ الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا عندما تعادل النادي الكاتالوني مع نابولي الإيطالي 1-1 خارج ملعبه ذهابا، قبل تعليق المسابقة بسبب "كوفيد-19".