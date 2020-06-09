كانتي يتراجع وينضم إلى تدريبات تشيلسي الجماعية

عاد نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي إلى التدريب بشكل كامل مع الفريق يوم الثلاثاء قبل استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وقت لاحق هذا الشهر.



وكان كانتي يتدرب منفردا في مركز كوبهام التابع للنادي بعد أن أبدى بعض المخاوف بشأن سلامته في خضم جائحة فيروس كورونا ومنحه تشيلسي إجازة، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما عاد للتدريبات الكاملة مع فريق المدرب فرانك لامبارد، ويتوقع أن يلعب الفائز بكأس العالم دورا محوريا في الجولات الأخيرة من الموسم.



وقال تشيلسي في بيان: انضم كانتي إلى الفريق وقام بالعديد من المهام التدريبية المختلفة، وبدا لاعب الوسط في كامل تركيزه قبل أن يحرز هدفا بتسديدةذكية خلال التدريبات.



وسيستأنف تشيلسي الموسم بمواجهة أستون فيلا في 21 يونيو قبل تسع مباريات من نهاية المسابقة.