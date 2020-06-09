يوفيتش يثير غضب ريال مدريد

أثار اللاعب لوكا يوفيتش "22 عاما" مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم غضب ناديه مجددا من خلال مغامرات جديدة حيث انتهك اللاعب الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمكافحة تفشي وباء كورونا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية على موقعها الإلكتروني أن اللاعب شارك في حفل شواء واحتفل مع أصدقائه دون الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي المقررة.

وكان اللاعب نشر في البداية صورة له يظهر فيها عاري الصدر إلى جوار أحد الأصدقاء ويضع يده على كتفه. كما ظهر في خلفية الصورة عددا آخر من الأصدقاء. وحذف اللاعب الصورة بعد ذلك من "إنستغرام" ولكن "آس" نشرت الصورة.

وفي إسبانيا ، يتم السماح الآن بتجمع قد يصل إلى عشرة أشخاص ما يعني أن الحفل نفسه لم يكن أمرا مخالفا للقوانين والقواعد.

ولكن المشكلة كانت في سلوك يوفيتش نفسه والذي عانى مؤخرا من الإصابة. وانتقد الريال نشر اللاعب لهذه الصور في ظل عدم التزامه بالتباعد الاجتماعي مع أصدقائه ، إضافة إلى أنه ، كما يتضح من الصورة ، شد قدمه في جهاز تقويمي مخالف لتوصيات الأطباء.

وكان يوفيتش نال انتقادات سابقا بسبب رحلة إلى صربيا انتهك خلالها قواعد الحجر الصحي.