ليفركوزن يعبر ساربروكن ويتأهل إلى نهائي الكأس

المصدر: برلين - د ب أ

تأهل فريق باير ليفركوزن إلى المباراة النهائية ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم عقب فوزه على ساربروكن، الناشط بالدرجة الرابعة، 3 - صفر خلال مباراة الدور قبل النهائي التي جمعتهما يوم الثلاثاء.

وسجل أهداف ليفركوزن موسى ديابي ولوكاس نيكولاس أولاريو وكريم بلعربي في الدقائق 11 و19 و58.

وكان ساربروكن قد انتزع بطاقة التأهل للمربع الذهبي بعد انتصار ماراثوني حسم بضربات الجزاء الترجيحية أمام فورتونا دوسلدورف في دور الثمانية، فيما تغلب باير ليفركوزن على يونيون برلين 3 - 1.

ويلتقي بايرن ميونخ مع آينتراخت فرانكفورت الأربعاء في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.

وتقام المباراة النهائية يوم 4 يوليو في الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.