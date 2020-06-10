"كاس" ستصدر حكمها في قضية مانشستر سيتي الشهر المقبل

سيتعين على مانشستر سيتي الانتظار حتى النصف الأول من يوليو للتعرف على مصير الطعن المقدم ضد إيقافه عن المشاركة في البطولات الأوروبية لكرة القدم لمدة عامين.



واختتمت يوم الأربعاء جلسة استماع على مدار ثلاثة أيام في محكمة التحكيم الرياضية "كاس" وقالت المحكمة التي تتخذ من لوزان في سويسرا مقرا لها إنها ستبدأ الآن المداولات.



وقالت المحكمة في بيان: من المتوقع أن يصدر الحكم خلال النصف الأول من يوليو 2020. سيتم الإعلان عن التاريخ المحدد لاحقا.



وكان الاتحاد الأوروبي (يويفا) قرر في فبراير الماضي أن سيتي ارتكب مخالفات خطيرة للوائح اللعب النظيف المالي وأخفق في التعاون مع التحقيقات وعاقبه بالاستبعاد من البطولات الأوروبية لمدة عامين إلى جانب غرامة قدرها 30 مليون يورو (34.11 مليون دولار).