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بايرن يهزم فرانكفورت ويضرب موعداً مع ليفركوزن في النهائي

المصدر: برلين - د ب أ
فرحة الهدف الثاني
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واصل بايرن ميونخ حملته نحو الاحتفاظ ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، عقب فوزه المثير والصعب 2 - 1 على آينتراخت فرانكفورت يوم الأربعاء في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وبادر إيفان بيريسيتش بالتسجيل لمصلحة بايرن في الدقيقة 14، لكن داني دا كوستا أدرك التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 69. ولم يهنأ فرانكفورت بهدف التعادل كثيرا، بعدما أحرز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف التأهل لبايرن في الدقيقة 74.

بتلك النتيجة، ضرب بايرن موعدا في المباراة النهائية التي ستجرى بالعاصمة الألمانية برلين مع بايرليفركوزن، الذي تغلب 3 - صفر على ساربروكين يوم الثلاثاء في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.

كلمات دالّة

#كأس ألمانيا, #بايرن ميونخ, #فرانكفورت

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